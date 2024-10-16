كوريا الجنوبية تقتنص فوزاً مثيراً أمام العراق

انفرد منتخب كوريا الجنوبية بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية انتصاراً ثميناً 3-2 على ضيفه منتخب العراق، أمس، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة للمونديال المقررة إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبادر منتخب كوريا الجنوبية بالتسجيل عن طريق أوه سي هون في الدقيقة 41، قبل أن يحرز أيمن حسين هدف التعادل للمنتخب العراقي في الدقيقة 51.

وسرعان ما عاد منتخب كوريا الجنوبية للتقدم من جديد بوساطة أوه هيون جو في الدقيقة 75، ثم أضاف زميله لي جاي سونغ الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، أحرز إبراهيم بايش الهدف الثاني للعراق.

وارتفع رصيد منتخب كوريا الجنوبية، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي بالتصفيات، إلى 10 نقاط في الصدارة، مؤكداً تعافيه من بدايته المتعثرة التي شهدت تعادله من دون أهداف مع ضيفه منتخب فلسطين في الجولة الافتتاحية.

في المقابل، توقف رصيد منتخب العراق، عند سبع نقاط في المركز الثاني مؤقتاً.