سفيان رحيمي مرشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

دخل لاعب العين، المغربي سفيان رحيمي، قائمة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2024، عقب الأرقام الرائعة التي حققها مع «الزعيم» ومنتخب المغرب في الفترة الماضية.

وأعلنت صحيفة «المنتخب» المغربية عن القائمة النهائية للمرشحين للمنافسة على جائزة «الأسد الذهبي»، التي ضمت مجموعة من الأسماء ذات «العيار الثقيل» المحترفة في أفضل الأندية في قارة أوروبا.

وشهدت القائمة وجود أربعة لاعبين من منتخب المغرب، وهم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، ولاعب ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز، ولاعب أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي، إضافة إلى لاعب العين سفيان رحيمي.

في المقابل، تضم القائمة نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ومواطنه محمد عبدالمنعم، المنتقل من الأهلي المصري إلى نيس الفرنسي، كما ضمت لاعبين من نيجيريا، هما لاعب أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان، ولاعب باير ليفركوزن الألماني فيكتور بونيفاس، إلى جانب لاعب منتخب كوت ديفوار والأهلي السعودي فرانك كيسيه، ولاعب منتخب جنوب إفريقيا وصنداونز رونوين ويليامز.

وحقق سفيان رحيمي أرقاماً أسطورية هي الأبرز في مسيرته خلال الموسم الماضي، بعدما قاد العين إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ «الزعيم»، إذ سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً رقماً قياسياً مع العين بإسهامه في 15 هدفاً (13 هدفاً وتمريرتين حاسمتين) في نسخة واحدة من دوري أبطال آسيا، متخطياً حصيلة النجم الغاني أسامواه جيان في 2014.

وسجّل رحيمي في جميع مباريات العين على استاد هزاع بن زايد في البطولة في الموسم الماضي (10 أهداف خلال سبع مباريات)، بما في ذلك سبعة أهداف بالأدوار الإقصائية.

كما حقق اثنتين من الجوائز الفردية، إذ حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة الآسيوية، وهداف دوري أبطال آسيا برصيد 13 هدفاً، وبات أكثر لاعب تسجيلاً في تاريخ دوري أبطال آسيا في نسخة واحدة.

في المقابل، قدم سفيان رحيمي، نجم منتخب المغرب ونادي العين، أداءً استثنائياً في أولمبياد باريس 2024، حيث حقق العديد من الأرقام القياسية.

وخلال دورة الألعاب الأولمبية التي شهدت إحراز منتخب المغرب للميدالية البرونزية، وهي الأولى في تاريخ المنتخبات العربية، أثبت سفيان رحيمي مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الأولمبياد، وقدم رحيمي أداءً مذهلاً، ليبرهن على قوته، ويعزز مكانته كأحد أعظم نجوم كرة القدم، ويكتب اسمه بحروف ذهبية في سجل البطولة.

وسجل رحيمي ثمانية أهداف، ليصبح هداف أولمبياد باريس 2024، كما تساوى مع الأسطورة المصرية مصطفى رياض، بعد 60 عاماً.

وأصبح لاعب العين هو الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في الأولمبياد، وأول لاعب عربي وإفريقي يتوج بجائزة هداف المسابقة.

وتألق رحيمي في جميع المباريات، بعدما أحرز أهدافاً في جميع مباريات البطولة التي خاضها «أسود الأطلس»، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب عربي، بينما حقق إنجازاً قارياً عالمياً، بعدما بات أول لاعب في تاريخ الأولمبياد يسجل في فرق من خمس قارات مختلفة خلال نسخة واحدة.

. القائمة تضم محمد صلاح وحكيمي وإبراهيم دياز.