حسين مهدي: نعد جمهور النصر بالأفضل

أوضح لاعب النصر حسين مهدي، أن العميد يركز جيداً على مباراة الشارقة ببطولة كأس رئيس الدولة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشوار البطولة، مشيراً إلى أن اللاعبين دائماً يبحثون عن الإيجابيات ولا ينظرون إلى الشيء السلبي، ولكن يتعلمون منه فقط، حتى لا يتكرر في المباريات، وأكد أنه يعد جمهور النصر بالأفضل في الفترة المقبلة.

ويستعد النصر لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام الشارقة الجمعة المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة، والتي تُعد صداماً مبكراً ووداعاً لأحد الفريقين، في المباراة التي ستُقام على استاد آل مكتوم، ثم يواجه فريق ظفار العُماني في الملعب نفسه أيضاً يوم 22 أكتوبر في مسابقة دوري أبطال الخليج، ويعود لمباريات دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة البطائح ضمن الجولة السادسة 27 الجاري.

ورفع النصر رصيده إلى تسع نقاط في جدول ترتيب الدوري عقب الفوز على عجمان بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة، وتوقف نزيف النقاط بعد التعرض لخسارتين بالنتيجة نفسها أمام الوصل والجزيرة.

وقال حسين مهدي، لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز على عجمان كان مهماً جداً بعد التعرض للخسارة في مباراتين، وأكيد أن الفريق استفاد جيداً من هذا الفوز، من أجل التركيز في المباراة المقبلة بكأس رئيس الدولة. نبحث دائماً عن الإيجابيات، ومعالجة الأخطاء التي يتعرض لها الفريق خلال المباريات التي يخسرها».

وعن هبوط مستوى الفريق في بعض المباريات الماضية، أضاف: «لا يوجد سبب معين لهبوط مستوى الفريق. قلة تركيز من اللاعبين في بعض الأوقات فقط، ونسعى إلى محاولة تجنب هذه الأخطاء، ونستمر على الإيجابيات. نخوض مباريات قوية الفترة المقبلة، كأس رئيس الدولة والبطولة الخليجية مهمتان بالنسبة لنا ونسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات والفريق قادر على ذلك».

ووجه حسين مهدي كلمة لجمهور النصر: «جمهور العميد لا يقصّر سواء في الفوز أو الخسارة، ونوعدهم بالأفضل في الفترة المقبلة، والوصول مع العميد إلى المنافسة على كل البطولات».

وخاض حسين مهدي مع الفريق خمس مباريات في بطولة دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، ولم ينجح في تسجيل أي أهدف، ولكنه صنع هدفاً، وقام بدور مؤثر في مركز الوسط المدافع.