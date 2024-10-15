السعودية تستقبل البحرين.. وقطر تلتقي إيران في دبي

يبحث منتخب السعودية عن الخروج من كبوته عندما يستضيف البحرين، اليوم، في جدة ضمن الجولة الرابعة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، فيما يخوض منتخبا قطر والعراق تحديين صعبين أمام إيران وكوريا الجنوبية توالياً.

واستهلت السعودية الدور الثالث بتعادل مخيب مع ضيفتها إندونيسيا (1-1)، ثم فازت بالرمق الأخير على أرض الصين 2-1، قبل أن تخسر الخميس الماضي على أرضها أمام اليابان صفر-2، ما عزز الضغوط على مدربها الإيطالي روبرتو مانشيني.

وتتساوى السعودية مع أستراليا، وتبتعد بفارق خمس نقاط عن اليابان المتصدرة.

وفي المجموعة الأولى، تخوض قطر تحدياً صعباً عندما تلتقي إيران في دبي، بعد نقل المباراة من مشهد بسبب الأوضاع الأمنية.

ورفع بطل النسختين الأخيرتين من كأس آسيا رصيده إلى أربع نقاط، بفارق الأهداف عن الإمارات الثالثة، فيما تتشارك إيران الصدارة مع أوزبكستان.

وفي مجموعة ثانية، تحل الكويت ضيفاً على فلسطين في الدوحة بسبب الأوضاع الأمنية، فيما تلعب الأردن الثالثة (4) مع عُمان الرابعة (3)، وكوريا الجنوبية المتصدرة (7) مع العراق الثاني (7) في قمة منتظرة.

في المقابل، تنتظر العراق الذي شارك مرة يتيمة في تاريخه عام 1986، مباراة صعبة أمام «محاربي تايغوك».