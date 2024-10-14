دوري السلة.. البطائح يرغب في فوز جديد على «الملك»

يدشّن فريقا البطائح والشارقة في الثامنة من مساء اليوم مشوارهما في بطولة الدوري العام لكرة السلة، في لقاء يسعى خلاله البطائح إلى تكرار فوزه على «الملك»، بعدما كان قد هزمه بنتيجة 92-74 في الرابع من الشهر الجاري في بطولة الأندية العربية التي أسدل عليها الستار، أول من أمس، بمدينة الإسكندرية في مصر.

ويستضيف الوحدة - العائد أيضاً من مشاركته العربية - نظيره الوصل، عند الساعة السابعة والنصف، في ظهور أول للفريقين بالدوري، إذ كان «العنابي» قد أنهى مشواره في بطولة العربية بالوداع من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة (100-123).

واستهلت الجولة الأولى الخميس الماضي، بتسجيل نتيجتين عريضتين، فاز فيهما شباب الأهلي على الجزيرة العائد لمسابقات الرجال بعد غياب لأربعة مواسم بواقع (124-52)، وتفوق النصر على ضيفه الظفرة (118-88).