«يد الشارقة» تقبض على صدارة كأس اليد

قبض فريق الشارقة على صدارة الترتيب العام في مسابقة كأس الإمارات لكرة اليد، بتغلبه على ضيفه مليحة 34-24 (الشوط الأول 16-12)، أول من أمس، في ختام الجولة الثالثة.

وكانت الجولة قد انطلقت الجمعة الماضي، بفوز شباب الأهلي على ضيفه النصر (34-24)، ودبا الحصن على الوحدة (27-19).

وابتعد الشارقة في الصدارة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط)، متقدماً بفارق نقطتين عن مليحة الذي تراجع إلى المركز الثاني، يليهما شباب الأهلي إلى المركز الثالث برصيد ست نقاط، فيما حافظ النصر على مركزه الرابع برصيد خمس نقاط، وجاء دبا الحصن خامساً بأربع نقاط، متقدماً بفارق نقطة عن الوحدة السادس، فيما تذيل الوصل (المرتاح من خوض هذه الجولة) الترتيب في المركز السابع برصيد نقطتين.

ويحل الشارقة في السابعة مساء غد ضيفاً على شباب الأهلي في قمة الجولة الرابعة، على أن يستضيف دبا الحصن نظيره مليحة، وتختتم الجولة بـ«ديربي دبي» بين الوصل وضيفه النصر.

وتقام بطولة «كأس الإمارات» هذا الموسم بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تتحدد إثره هوية البطل في 24 أكتوبر الجاري.