«أندلس» بطلة سباق كأس فاطمة بنت مبارك للخيول العربية

أحرزت المهرة «أندلس» لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «بري فلير دافريل»، وفازت المهرة «إنفي» بلقب كأس الوثبة «ستاليونز» «بري فيردريك بوا»، وذلك على مضمار «تاربس» الفرنسي.

وحصد الجواد «بالومبينا دو لانس» لقب سباق كأس الوثبة «ستاليونز»، على مضمار «دو أنتيلا» في إسبانيا، ضمن السباقات التي أقيمت أول من أمس برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشاركت ستة خيول في عمر أربع سنوات فما فوق، في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 1500 متر، وحصدت المهرة «أندلس» لجاي نيفنس، بإشراف دي ميروسون، وبقيادة الفارسة مارجوت روماري، اللقب بفارق عنق عن المهر «نمر» لمعيوف الشمري، محققة 1:39:40 دقيقة، وجاءت ثالثة «الصافنات» للخيالة السلطانية العمانية.