«يد» شباب الأهلي ترفع راية «النصر»

حقق شباب الأهلي انتصاراً عريضاً على ضيفه النصر بفارق 10 أهداف (34-24)، أول من أمس، في افتتاح الجولة الثالثة من مسابقة كأس الإمارات لكرة اليد التي شهدت أيضاً فوز دبا الحصن على ضيفه الوحدة (27-19).

وارتقى شباب الأهلي مؤقتاً إلى صدارة الترتيب العام برصيد ست نقاط، فيما حافظ النصر رغم الخسارة على مركزه الرابع، برصيد خمس نقاط.

وأهدى الانتصار فريق دبا الحصن التقدم للمركز الخامس برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الوحدة، فيما تراجع الوصل - الذي خضع للراحة في هذه الجولة - للمركز السابع والأخير برصيد نقطتين.

وعانى شباب الأهلي لإنهاء الشوط الأول متقدماً على النصر بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة (16-13)، قبل أن يتمكن «فرسان اليد» من توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني، وحسم المباراة بنتيجة (34-24).

وعرف دبا الحصن كيفية تحقيق انتصاره العريض على الوحدة، بعد شوط أول أنهاه أصحاب الضيافة بفارق أربعة أهداف وبنتيجة (13-9)، قبل أن يتمكن لاعبا دبا الحصن من توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني، وانتزاع الفوز بواقع (27-19).