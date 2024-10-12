بوعصيبة: وجود 150 دراجاً في سباقات الناشئين نقلة نوعية للمنتخبات

أكد رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة أن وجود نحو 150 درّاجاً في سباقات الناشئين والأشبال التي تقام بشكل دوري يعد نقلة نوعية للمنتخبات، ويشير إلى اهتمام الأندية الكبيرة بقاعدة اللعبة التي تعتبر من الأكثر شعبية في الإمارات، موضحاً أن نجاحات «الدراجات» التي تحققت خلال العامين الماضيين ليست وليدة الصدفة، وإنما نتيجة لتخطيط ودراسة كبيرين.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «سباقات الدراجات في فئات الأشبال والناشئين كانت تواجه مشكلات كثيرة، منها عدم وجود قاعدة كبيرة في الأندية للعبة، وهو ما كان سيؤثر بشكل كبير في المنتخبات الوطنية، والآن مع هذا العدد والاهتمام من جانب الأندية، نستطيع أن نخطط للمسابقات والمنتخبات بشكل أفضل». وأضاف: «نسعى إلى تحقيق مبادرات عدة مع الأندية، من أجل تذليل أي عقبة قد تقف أمام المشاركة في السباقات التي ينظمها الاتحاد، ونحرص على انتظام البطولات والمشاركة فيها لبناء جيل جديد من الدراجين، ونستطيع الآن انتقاء دراجين جدد من أجل إعدادهم بالشكل المطلوب، لذا نشكر الأندية على اهتمامها بهذه الفئة المهمة، وتعليمها بالشكل الأمثل، بالتعاون مع الأندية (شركاء الاتحاد)، إذ لا ينجح أي اتحاد دون تعاون ودعم من الأندية».

وكان اتحاد الدراجات قد نظم أخيراً سباق الطريق للأشبال والناشئين في منطقة الفاية بالشارقة، لمسافة 36 كيلومتراً، بمشاركة 17 نادياً و150 درّاجاً.

المطيوعي في بطولة العالم للمضمار

غادر دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي، أمس، إلى الدنمارك للمشاركة في بطولة العالم للمضمار المقررة إقامتها من 16 إلى 20 الجاري.

وسيشارك المطيوعي في سباق المطاردة الفردية الذي يحتل فيه المركز السابع في التصنيف العالمي للعبة، في 18 أكتوبر، كما تم وضع برنامج تدريب للدراج بداية من اليوم يستمر حتى موعد السباق.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات رئيس لجنة المنتخبات، منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم»، أن مشاركة المطيوعي في البطولة تأتي ضمن خطة الإعداد التي وضعها مجلس الإدارة للمنتخبات الوطنية بداية العام، ويسير عليها اللاعبون وفق الجدول، بهدف تطوير مستوى الدراجين وإكسابهم الخبرات الكافية للمشاركة في كل البطولات.