مواجهات سهلة تنتظر البطائح وخورفكان ومليحة في دوري «الصالات»

تنطلق عند الساعة 18:20 من مساء اليوم منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كرة قدم الصالات، إذ تُقام ثلاث مباريات، يلتقي فيها خورفكان مع الموج، ومليحة مع فليتوود يونايتد، والبطائح مع اليرموك.

وتستكمل المباريات غداً بمباراتين تجمع الأولى دبا الحصن وكلباء، فيما تجمع المباراة الثانية بين كل من فريق الحمرية وفريق «الإقامة وشؤون الأجانب».

وتُعد مباريات اليوم سهلة لفرق خورفكان وصيف دوري الموسم الماضي، والبطائح (بطل الدوري)، إضافة إلى مليحة الفائز بسباعية نظيفة في الجولة الأولى على حساب اليرموك، وذلك بسبب فارق الإمكانات والخبرات الكبيرة للاعبين.

في المقابل تتطلع الفرق المنضوية حديثاً للبطولة وهي الموج واليرموك و«الإقامة وشؤون الأجانب» وفليتوود يونايتد إلى تحقيق أول نتائجها الإيجابية في الدوري.

وكان فريقا كلباء والبطائح قد تعادلا 3-3 في الجولة الأولى، وهي النتيجة نفسها التي انتهى بها لقاء الحمرية مع خورفكان، بينما فاز شباب الأهلي على الموج 6-2.