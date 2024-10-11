«تحدي دبي للدراجات الهوائية» يعلن بدء استقبال المشاركين

أعلن «تحدي دبي للدراجات الهوائية 2024»، الذي يقام ضمن «تحدي دبي للياقة»، فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من الحدث، والتي تنطلق يوم 10 نوفمبر المقبل.

واستقطب «تحدي دبي للدراجات الهوائية» العام الماضي أكثر من 35 ألف دراج، قطعوا مسافة إجمالية بلغت نحو 546 ألف كيلومتر.

ووفقاً لبيان صحافي «يمكن للراغبين في المشاركة في الدورة الخامسة من هذا التحدي، بغض النظر عن أعمارهم أو مهاراتهم في ركوب الدراجات، التسجيل المسبق، للاستمتاع بتجربة ممتعة وفريدة لاستكشاف معالم دبي ورؤيتها من منظور مختلف».

وجاء في البيان: «تتضمن فعالية هذا العام مسارات تناسب الجميع، بغض النظر عما إذا كان راكب الدراجة محترفاً أو مبتدئاً. ويمكن للمشاركين اختيار مسار 12 كم على شارع الشيخ زايد، أو مسار 4 كم المناسب للمشاركة فيه بصحبة العائلة والأصدقاء وسط مدينة دبي. وللباحثين عن تحديات مشوقة، يمكن المشاركة في المسارات ورؤية معالم دبي الشهيرة، بدءاً من برج خليفة، وصولاً إلى متحف المستقبل».

وسيتم تقديم مستلزمات للمشاركين في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» وسباقات السرعة لتحدي دبي للدراجات الهوائية في قرية اللياقة البدنية 30 × 30 في حديقة زعبيل التابعة لبلدية دبي، حيث توفر جميع الأدوات والمعدات الخاصة بالجري وركوب الدراجات.

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «يستقطب (تحدي دبي للدراجات الهوائية) برعاية (دي بي ورلد)، في كل عام، مجموعة متنوعة من المشاركين، يجمعهم شغف ركوب الدراجات الهوائية والرفاهية، ويعدّ هذا التحدي واحداً من أبرز فعالياتنا الخاصة باللياقة البدنية، ويسهم بدور كبير في تعزيز مكانة دبي كواحدة من المدن الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم. وتتميز أجواؤه بالطاقة والإيجابية التي تلهم المشاركين لعيش تجربة رائعة لذكريات لا تُنسى، ما يعزز أسلوب حياة صحي ونشط، ويلهم جمهوراً عالمياً حول أهمية اللياقة البدنية».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «يهدف التحدي إلى تعزيز ثقافة النشاط الرياضي، لتصبح دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية، كما يعدّ فرصة لاستعراض التجارب المشتركة التي تعزز التعاون والدعم والتشجيع. وفي دورة هذا العام، متحمسون لتقديم (تحدي جولات السرعة) كعنصر جديد، ما يعكس التزامنا الابتكار وتشجيع الجميع على الاهتمام بلياقاتهم البدنية».