الجزيرة يعود إلى منافسات السلة بعد غياب 4 مواسم

يدشن فريق السلة في نادي الجزيرة، في السابعة من مساء اليوم، عودته إلى منافسات الرجال، بعد غياب دام أربعة مواسم، حين يلتقي مضيفه شباب الأهلي «حامل اللقب» في الجولة الافتتاحية من ذهاب الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام.

كما تشهد الجولة في التوقيت ذاته لقاء النصر وضيفه الظفرة، على أن تستكمل الجولة في 27 الشهر الجاري، في ظل مشاركة أندية الوحدة، والشارقة والبطائح، في بطولة الأندية العربية المقامة حالياً في مدينة الإسكندرية المصرية، ويسدل الستار عليها بعد غدٍ.

وبعودة الجزيرة، يرتفع عدد الأندية المنافسة في مرحلة الرجال إلى ثمانية، ممثلة في فرق: شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والشارقة، والبطائح، والظفرة، والوحدة.