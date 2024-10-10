العبدولي مدرباً لفريق دبا الحصن

أعلن نادي دبا الحصن لكرة القدم، تعاقده مع المدرب الوطني حسن العبدولي (50 عاماً) لقيادة الفريق الأول، خلفاً للمدرب البرازيلي كايو زناردي، الذي تم الاستغناء عنه بعد نهاية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ولدى العبدولي خبرة في الدوري الإماراتي، وسيرة تدريبية جيدة، حيث درّب الوصل ودبا الفجيرة، كما عمل مساعداً للمدرب الوطني مهدي علي في تدريب المنتخبات الوطنية المختلفة.

وقال العبدولي في تصريحات صحافية عقب توليه المسؤولية: «إننا في تحدٍ ومسؤولية كبيرة تجاه الإدارة والجماهير، والكل يطالب بتحسين الصورة، علماً بأن اللاعبين لديهم إمكانات وقدرات على العطاء وتقديم مستوى يليق بسمعة النادي العريق، إلا أننا بحاجة إلى بذل مجهود أكثر وأكثر، وزرع فكر التحدي في أذهان اللاعبين».