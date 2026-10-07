«الشارقة العلمي» يحتفي بأسبوع الفضاء العالمي

يحتفي متحف الشارقة العلمي بـ«أسبوع الفضاء العالمي 2026»، خلال فعاليات ينظمها تحت الشعار العالمي لهذا العام «ثورة الصواريخ»، خلال الفترة من اليوم وحتى 10 أكتوبر الجاري.

وتقدم الفعاليات تجربة علمية وتفاعلية متكاملة تستكشف عالم الفضاء والصواريخ من خلال مجموعة من المحاضرات والعروض العلمية وورش العمل التفاعلية التي يقدمها متخصصون في علوم الفلك والفضاء، إلى جانب أنشطة تسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي في مجال الفضاء والفلك، ويتضمن البرنامج عدداً من الأنشطة المتنوعة من بينها مهمة دولة الإمارات القمرية، ورحلة الإمارات لرواد الفضاء.