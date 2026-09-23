3 أيام تروي مسيرة متحف الشارقة العلمي

تنظّم هيئة الشارقة للمتاحف في متحف الشارقة العلمي، خلال الفترة من 24 إلى 26 الجاري، فعالية خاصة، تستعرض مسيرة المتحف الممتدة على مدى ثلاثة عقود في نشر المعرفة، وتعزيز الثقافة العلمية، وترسيخ مفاهيم التعلم التفاعلي لدى مختلف فئات المجتمع.

وتقدم الفعالية على مدار ثلاثة أيام برنامجاً متنوعاً، يتضمن جلسة حوارية بعنوان «مسيرة علم ورحلة إلى المستقبل»، إلى جانب عروض القبة السماوية، وورش عمل في الذكاء الاصطناعي، وعروض وتجارب علمية تفاعلية، فضلاً عن لعبة «المغامرة العلمية» التي تتيح للمشاركين فرصة الفوز بتذاكر سفر مقدمة من «العربية للطيران».

وتأتي الفعالية تأكيداً على مواصلة هيئة الشارقة للمتاحف دورها في تقديم تجارب تعليمية مبتكرة وجاذبة، وتعزيز اهتمام أفراد المجتمع بالعلوم والتكنولوجيا، واستشراف آفاق المستقبل، ومواكبة التطورات العلمية الحديثة.