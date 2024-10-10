المرزوقي ينافس «فرسان العالم» على «أفضل نجم صاعد»   

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل «نجم صاعد» لعام 2024 من جميع أنحاء العالم يتقدمهم البطل الإماراتي في قفز الحواجز عمر عبدالعزيز المرزوقي.

وانطلقت عملية التصويت لاختيار الفائزين في الثالث من أكتوبر الجاري، وتختتم الأحد المقبل، تمهيداً لاعتماد النتائج والإعلان عن الفائز في 13 نوفمبر المقبل.

ويعد المرزوقي (21 عاماً) أول فارس إماراتي ينافس على هذه الجائزة العالمية في الفئة العمرية بين 14 و21 عاماً، إثر نجاحات كبيرة حققها على الصعيد الدولي، آخرها فوزه على صهوة «إنجوي دي لا ميور» بشوط بطولة الفحول، ضمن منافسات بطولة العالم للخيول الصغيرة فئات 5 و6 و7 سنوات في بلجيكا الشهر الماضي.

كما حقق المرزوقي العديد من الإنجازات العالمية، أبرزها فضية أولمبياد الشباب 2018 في الأرجنتين، وفضية وبرونزية الفردي والفرق في النسخة الـ19 من دورة ألعاب آسيا.