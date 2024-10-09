الوحدة يواجه الاتحاد السكندري في ربع نهائي «السلة العربية»

يخوض فريق نادي الوحدة في 10:30 مساء اليوم، مواجهة صعبة بلقائه صاحب الضيافة فريق الاتحاد السكندري، في ختام الدور ربع النهائي، ضمن بطولة الأندية العربية لكرة السلة، الـ36 المقامة حالياً في مدينة الإسكندرية في مصر، وتختتم السبت.

ويفتتح الدور ربع النهائي في الثالثة ظهراً بلقاء كويتي خالص، يجمع فريقي كاظمة والقادسية، على أن يتبع في الخامسة والنصف عصراً بمواجهة مصرية تجمع سبورتينغ أمام سموحة، ومن ثم في الثامنة مساءً لقاء ممثلي السلة القطرية فريقي العربي والغرافة.

ونجح الوحدة رغم خسارته أول من أمس في الجولة الختامية من منافسات مجموعته الثانية أمام المتصدر القادسية بنتيجة (112-76)، في حجز مقعده للدور ربع النهائي، بإنهائه دور المجموعات بالمركز الرابع برصيد سبع نقاط. وودع فريقا البطائح والشارقة البطولة من دور المجموعات، بعد تشاركهما المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد ست نقاط لكل منهما، من انتصار يتيم مقابل أربع هزائم، حيث جاء الفوز الوحيد لـ«الراقي» على حساب «الملك» (92-74)، فيما حصد الشارقة فوزه الوحيد أمام سموحة (81-73).

. البطولة الـ36 مقامة حالياً في مدينة الإسكندرية وتختتم السبت.