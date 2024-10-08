الفارس برزلونا يغادر فريق غودولفين بعد مسيرة 12 عاماً

أعلن فريق «غودولفين» العالمي، مغادرة ميكايل برزلونا منصبه فارساً رئيساً للفريق في فرنسا، نهاية العام الجاري، بعد مسيرة امتدت من 2012، حقق فيها أكثر من 90 انتصاراً في سباقات الفئات المختلفة خلال فترة عمله مع «غودولفين»، بما في ذلك 14 انتصاراً في سباقات الفئة الأولى «غروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وقال المدير العام لـ«غودولفين» في المملكة المتحدة ودبي، هيو أندرسون: «مثّل ميكايل جزءاً أساسياً في فريق (غودولفين) لأكثر من 12 عاماً، ونود أن نشكره على إسهاماته البارزة في نجاحنا في السباقات على المستوى الدولي، حيث قاد الكثير من الخيول للفوز في سباقات (الفئة الأولى) في أوروبا ودبي، وأظهر دائماً موهبة احترافية عالية كفارس من الطراز الرفيع، ونتمنى له كل التوفيق، واثقون من أن النجاح سيكون حليفه».