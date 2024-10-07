فوز دبا والعربي والظفرة والحمرية في دوري الدرجة الأولى

حقق فريق دبا الفجيرة فوزاً ثميناً على نظيره غلف يونايتد 3-1، أمس، على استاد الفجيرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسجل لـ«النواخذة» البرازيلي لويس فيليب (59)، ومواطنه ديوغو دا سيلفا (73)، والغيني عبدالله كوندي (90+1)، بينما أحرز هدف غلف يونايتد الإيرلندي كليم سيمون (63).

وتغلب العربي على فريق الإمارات 2-1، في رأس الخيمة، وسجل للفائز البرازيلي كايو هنريكو (46)، والغامبي سيني كور (89)، ولـ«الصقور» عبدالله النعيمي (15).

وفاز الحمرية على ضيفه الجزيرة الحمراء 3-2، وسجل لأصحاب الأرض الكونغولي دورنا ديو سيت (8)، والبرازيلي جيلهيرم نايسيميتو (28)، وإسماعيل الحمادي (43)، وللجزيرة الحمراء الغاني جوزيف امواه (19) ومحمد طالب (71).

وفاز الظفرة بملعبه على «مجد» بهدف نظيف سجله منصور الحربي (44)، وتعادل يونايتد مع «غلف إف سي» في مدينة دبي الرياضية، وسجل هدفي يونايتد الأرجنتيني لويس توريس (24)، والغاني برنس كيم (41)، ولـ«غلف إف سي» البرازيلي الفيس (15)، والتشادي أنور سوسال (29).