لحن مبخوت يُطرب النصر.. و«ريمونتادا» خورفكان تُزعج الوصل

سجل المهاجم علي مبخوت هدفين ليقود فريقه النصر إلى تحقيق فوز مهم على ضيفه عجمان 3-1، أمس، ضمن المرحلة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لتعود أفراح «العميد» بعدما كانت قد توقفت في الجولتين الماضيتين بالخسارة أمام الوصل والجزيرة بالنتيجة نفسها 3-1.

ويدين النصر في انتصاره الثمين لنجمه مبخوت الذي يخوض موسمه الأول مع الفريق، إذ كان التعادل قد سيطر على نتيجة الشوط الأول، بعد أن تقدم الضيوف بواسطة المغربي وليد أزارو (29)، قبل أن يدرك العاجي عبدالله توريه التعادل للنصر (45+4) الذي انتهى عليه الشوط، قبل أن يظهر مبخوت ويضع بصمته بتسجيله هدفي الحسم (62) و(75)، مانحاً «العميد» فوزاً رفع رصيده إلى تسع نقاط، بينما تجمدت نقاط عجمان عند ثلاث نقاط.

بدوره، تلقى الوصل خسارته الثانية على التوالي في الدوري والثالثة في آخر ثلاث مباريات، وذلك على يد خورفكان 3-4، على ملعب «زعبيل».

وبدا «الإمبراطور» تائهاً بصفوف متباعدة، كما تأثر بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه مالك جنعير قبل نهاية الشوط الأول.

وكان «الإمبراطور» المبادر بالتسجيل مبكراً بواسطة ألكسيس بيريز (15)، لكن خورفكان عادل النتيجة عبر عمر كيتا (19)، إلا أن الرغبة كانت واضحة لدى أصحاب الأرض الذين استطاعوا التقدم مجدداً بأقدام نيكولاس خيمينيز (22)، ووسعوا الفارق كذلك بالهدف العكسي الذي سجله المدافع عبدالله الرفاعي بالخطأ في مرماه (37)، وكانت الدقيقة (45) نقطة التحول في المواجهة إذ تلقى لاعب أصحاب الأرض مالك جنعير بطاقة حمراء.

ومع مرور الوقت بدأ تأثير النقص العددي يظهر في صفوف الوصل، وكانت نتيجته استقبال شباكه ثلاثة أهداف بواسطة بيدرو بافلوف (62)، وماتيوس دي أندرادي (67)، وسعيد أحمد (82) الذي كفل له الانتصار، ليرفع خورفكان رصيده إلى ست نقاط، بينما تجمدت نقاط الوصل عند سبع نقاط.

وفي بقية المباريات، أمطر الجزيرة شباك مضيفه دبا الحصن 6-1، وتناوب على تسجيل الأهداف فينيسيوس ميلو (5)، وبونو دي أوليفيرا (12 و51)، ورامون ميراز (15 و23)، ومحمد النني (61)، وجاء هدف أصحاب الأرض بواسطة ميدانا كاساما (67)، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى تسع نقاط، بينما واصل دبا الحصن خسائره دون نقاط.

من جهته، حقق كلباء انتصاره الثاني توالياً في المسابقة بفوزه على ضيفه البطائح بثلاثية نظيفة حملت إمضاء مهدي قائدي (21)، وسامان قدوس الهدف الثاني (45+1)، ولياندرو سباداسيو (7+90)، ليضيف أصحاب الأرض النقطة السابعة إلى رصيدهم، بينما تجمدت نقاط «الراقي» عند أربع.