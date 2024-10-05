الجزيرة يدك مرمى الحصن بـ 6 أهداف.. زاناردي في خطر

ضاعف الجزيرة أوجاع دبا الحصن، ومدربه البرازيلي كايو زاناردي، بالفوز عليه 6-1، اليوم السبت، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ولم يلزم الفريق الضيف سوى خمسة دقائق لافتتاح التسجيل عبر الوافد الجديد فينيسيوس ميلو، قبل أن يُضاعف برونو دي أوليفيرا النتيجة بتسجيله الهدف الثاني "12".

ورفع رامون ميريز، من غلة أهداف الجزيرة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع "15" و"23".

واستمر توهج "فخر أبوظبي" في الشوط الثاني، وأضاف برونو دي أوليفيرا الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه "51"، واختتم محمد النني أهداف الجزيرة من ضربة جزاء "61"، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق دبا الحصن مهاجمه الغيني ميدانا كاساما "67".