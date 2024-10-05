يعقوب حسن: «الصقور» سيعود لـ «المحترفين» في نهاية الموسم

وصف قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات يعقوب حسن، تعرض فريقه لخسارتين في مطلع الموسم الجاري أمام فريق مصفوت ببطولتي الكأس ودوري الدرجة الأولى، بأنه «ليس أكثر من كبوة»، مؤكداً أن الفريق يمتلك كل عناصر النجاح واستعادة الانتصارات، مشيراً إلى أنه يثق بقدرة «الصقور» على العودة إلى دوري المحترفين مع نهاية الموسم الجاري.

وخسر فريق الإمارات من مصفوت في افتتاح دوري الدرجة الأولى بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر مرة أخرى أمام الفريق نفسه بهدف في الدور التمهيدي الأول لكأس رئيس الدولة.

وقال يعقوب حسن لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق يمتلك لاعبين مميزين، وأصبحت حظوظنا أكبر بعد تولي المدرب المصري طارق السيد مهمة تدريب الفريق، وكذلك استقطاب لاعبين جدد بكفاءات عالية».

وتابع: «طوينا صفحة الخسارتين بفضل دعم إدارة النادي وهمة وإصرار اللاعبين والجمهور الذي يقف مع الفريق بقوة، والفريق حالياً بحاجة إلى تحقيق الانتصار الأول لينطلق بعده نحو تحقيق الانتصارات».

ولعب يعقوب حسن في دوري المحترفين مع ناديي النصر وكلباء، كما مثل المنتخب الوطني.

ووصف يعقوب فريقه الجديد الإمارات بأنه «محترف وطالما لعب لسنوات كثيرة في دوري المحترفين، وأعتقد أن دوري الدرجة الأولى قوي»، مبيناً أن طموحه العودة للعب في دوري المحترفين مع «الصقور» بعد أن يصعدا معاً، وسيبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك.

وأكد أن أبرز ما يحتاج إليه دوري الدرجة الأولى هو الدعم الإعلامي والنقل التلفزيوني للمباريات، وتطبيق تقنية الفيديو (الفار)، وتوفير سبل الحضور الجماهيري، إضافة إلى متابعة المسابقة من قبل مدرب المنتخب الوطني الأول باولو بينتو، حيث إن ذلك سيجعل اللاعبين متحفزين دائماً لتقديم أفضل المستويات الفنية، وهو ما سينعكس على قيمة البطولة.