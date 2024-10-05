البطائح يهزم الشارقة في «السلة العربية»

حقق فريق السلة بنادي البطائح انتصاره الأول في بطولة الأندية العربية، بعد تغلبه على الشارقة بنتيجة (92-74)، أمس، لحساب منافسات المجموعة الأولى، في ثالثة جولات البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ36 في مدينة الإسكندرية المصرية، وتمتد حتى 12 الجاري.

واستطاع البطائح حسم انتصاره في المباراة بنيل الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الأربع بواقع (25-19 و24-20 و21-19 و22-16).

وبات فريقا البطائح والشارقة بحاجة للفوز في جميع مبارياتهما المتبقية، لضمان تأهلهما إلى الدور ربع النهائي، إذ يتساويان في الرصيد نفسه البالغ أربع نقاط، من فوز وخسارتين، ويخوض الفريقان غداً مواجهتين قويتين، حيث يلتقي البطائح سموحة المصري، فيما يواجه الشارقة فريق الاتحاد السكندري متصدر المجموعة.