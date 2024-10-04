حارب عبدالله: لاعب ناساف أمسك وجهي بطريقة غير لائقة

أكد لاعب شباب الأهلي حارب عبدالله، أنه لم يتسبب في المناوشات التي حدثت خلال مباراة الفريق مع ناساف الأوزبكي، أول من أمس، في دوري أبطال آسيا 2، مبيناً أن لاعب الفريق المنافس أمسك وجهه بطريقة غير لائقة.

وقال حارب عبدالله في تصريحات صحافية عقب المباراة التي انتهت بخسارة «فرسان دبي» بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، إن التجاوزات حدثت من جانب لاعبي ناساف في كرة مشتركة عادية، موضحاً: «لكن كانت هناك خشونة واضحة من لاعبي الفريق الأوزبكي، رغم أنها كانت أمام الحكم المساعد، بينما ارتكبتُ مخالفة تكتيكية ليتصرف لاعب ناساف بشكل مفاجئ ويمسك وجهي بطريقة غير لائقة، وحدثت بعد ذلك المشكلة بين اللاعبين في الملعب».

وتحدث لاعب المنتخب الوطني عن أسباب خسارة شباب الأهلي بنتيجة 2-1، وقال: «لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وأحرزنا هدفاً، لكن حدث تراجع في الأداء في الشوط الثاني أسهم في خسارتنا للمباراة، وأرى أننا في بداية المشوار، والقادم سيكون أفضل، مع زيادة التركيز من جانب اللاعبين».

وأضاف: «كان يجب أن نحافظ على تقدّمنا في النتيجة ونعزز الهدف الأول بإضافة هدف ثانٍ، لكن يجب أن نتعلم من أحداث هذه المباراة، ولا نكرر هذه الأخطاء في المباريات المقبلة».

وزاد: «لدينا أربع مباريات في دور المجموعات، ونعد جمهور شباب الأهلي بأننا سنقدم كل ما لدينا، وأننا لن نخذلهم، لأننا نعلم تماماً المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسنركز على تقديم أداء يليق بهذا النادي الكبير».

وفي المقابل خفف فريق الحسين إربد من تأثير خسارة شباب الأهلي، بعدما حقق بطل الأردن الفوز على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف في المجموعة نفسها، لتشتعل المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16، إذ تصدر ناساف الأوزبكي المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، بينما تراجع «فرسان دبي» إلى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على الحسين إربد الذي لديه الرصيد نفسه من النقاط، بينما يحتل الكويت الكويتي المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من تعادله على أرضه في الجولة الأولى مع ناساف من دون أهداف.

وتعد مباراتا شباب الأهلي في الجولتين الثالثة والرابعة مؤثرتين بشكل كبير في تحديد حظوظ الفريق في تجاوز دور المجموعات، إذ سيلعب مع الكويت الكويتي مرتين، الأولى بدبي في 23 الجاري، ثم في الكويت في السادس من نوفمبر، بينما يخرج لملاقاة الحسين إربد في 27 نوفمبر في الجولة الخامسة، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ناساف الأوزبكي بدبي في الرابع من ديسمبر.