العين يسجل رابع أسوأ إطلالاته الآسيوية

سجّل فريق العين رابع أسوأ انطلاقة في تاريخ مشاركاته الآسيوية الـ18، بعد تعادله مع السد القطري 1-1 (منتصف الشهر الماضي)، ثم خسارته أمام مواطنه الغرافة 2-4، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا (النخبة) لكرة القدم، ليحصد الفريق نقطة واحدة في أول مواجهتين له في المسابقة، مكرراً بذلك سيناريو أعوام 2007 و2010 و2019، بينما تظل نسخة 2016 هي الأسوأ على الإطلاق بالخسارة في أول جولتين، قبل أن ينتهي ذلك الكابوس بوصول الفريق إلى المباراة النهائية في نهاية المطاف.

وكان العين قد سجل بداية مشابهة في نسخة 2007، حينما خسر في الجولة الافتتاحية على يد الشباب السعودي بنتيجة صفر-2، ثم سقط في فخ التعادل السلبي أمام أهلي حلب السوري، ليودع مرحلة المجموعات.

وجاءت نسخة 2010 بالطريقة نفسها، إذ تلقى هزيمة في الجولة الأولى في مواجهة باختاكور الأوزبكي بنتيجة صفر-1، وتعادل في المواجهة الثانية سلباً أمام سباهان أصفهان الإيراني، ليخرج من دور المجموعات أيضاً.

وبدأ نسخة 2019 بالخسارة صفر-1 على يد الهلال السعودي، وتعادل في الجولة الثانية 1-1 أمام استقلال طهران الإيراني، ليفشل في الصعود من المجموعات.

وشهدت نسخة 2016 أسوأ انطلاقة للفريق في المجمل، إذ خسر «الزعيم» في الجولتين الأولى والثانية على التوالي في مواجهة الجيش القطري بالنتيجة نفسها 1-2، إلا أن «البنفسجي» تماسك لاحقاً وحقق انتصارات متتالية، قادته للوصول إلى النهائي الذي خسره أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.

وتنتظر الفريق مواجهات من العيار الثقيل في النسخة الحالية، إذ يستقبل في الجولة الثالثة ضيفه الهلال السعودي 21 أكتوبر الجاري، ويخرج في الخامس من نوفمبر المقبل للقاء النصر السعودي في الرياض، ويستضيف الأهلي السعودي 25 منه، ويحل ضيفاً على باختاكور الأوزبكي في الثالث من ديسمبر، ويستقبل الريان القطري في الثالث من فبراير 2025، على أن يختتم المشوار في ضيافة الشرطة العراقي 17 من الشهر نفسه.

ويتصدر الهلال السعودي ترتيب منطقة غرب آسيا برصيد ست نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الأهلي، مقابل أربع نقاط لكل من النصر والسد، وثلاث نقاط لكل من الغرافة والوصل والاستقلال، ونقطة واحدة لكل من العين وبيرسيبوليس وباختاكور والشرطة، في حين بقي رصيد الريان من دون نقاط.

وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في منطقة الغرب إلى مرحلة الدوري، من أجل المنافسة في دور الـ16.

كريسبو يلوم الأخطاء الدفاعية

أعرب مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، عن خيبة أمله بسبب الخسارة التي تلقاها فريقه، مؤكداً أنهم لم يقدموا أداء يستحقون عليه الانتصار في المباراة، بعكس منافسهم الذي حصد الفوز. وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «الغرافة قدم أداءً جيداً في الوقت الذي ارتكبنا فيه بعض الأخطاء في مناطقنا الخلفية، والتي دفعنا ثمنها بالخسارة وفقدان ثلاث نقاط».

العين حصد نقطة واحدة في أول مواجهتين في دوري «النخبة».

أسوأ انطلاقات لفريق العين في البطولة الآسيوية

2007

خسر أمام الشباب السعودي 0-2

تعادل مع أهلي حلب السوري 0-0

2010

خسر أمام باختاكور الأوزبكي 0-1

تعادل مع سباهان الإيراني 0-0

2016

خسر أمام الجيش القطري 1-2

خسر أمام الجيش القطري 1-2

2019

خسر أمام الهلال السعودي 0-1

تعادل مع الاستقلال الإيراني 1-1

2024

تعادل مع السد القطري 1-1

خسر أمام الغرافة القطري 2-4

أرقام العين في «الآسيوية»

لعب 135 مباراة.

فاز 57 مرة.

تعادل 37 مرة.

خسر 41 مرة.

سجل 214 هدفاً.

استقبل 183 هدفاً.

نتائج مشاركات العين الآسيوية:

البطل: 2003 و2024.

الوصيف: 2005 و2016.

نصف النهائي: 2014.

دور الثمانية: 2004 و2006 و2007.

دور الـ16: 2015 و2018.