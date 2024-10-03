مونديال الكريكيت للسيدات ينطلق اليوم

تشهد دبي تنظيم أربع بطولات دولية من بين 15 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال الأسبوع الجاري، تتصدرها كأس العالم للكريكيت للسيدات (تي 20)، وتصفيات كأس العالم للرجبي للسيدات، ومؤتمر «ميفت برو» للصحة واللياقة البدنية، والبطولة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص، وتصفيات بطولة «بريمير بادل P1 دبي الدولية».

وتنطلق اليوم منافسات كأس العالم للكريكيت للسيدات (تي 20) التي ينظمها المجلس الدولي للكريكيت، بالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكيت في استاد دبي الدولي للكريكيت بمدينة دبي الرياضية، إلى جانب المباريات التي تقام في الشارقة من الثالث إلى 20 أكتوبر الجاري، وتشارك فيها 10 منتخبات تتنافس في 23 مباراة، وتحتضن دبي المباراة النهائية.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي: «تتواصل منافسات بطولة (دبليو إكس في 3) العالمية المؤهلة لكأس العالم للرجبي للسيدات 2025 في ملاعب (ذا سفنز) بدبي، وتشارك فيها ستة فرق من مختلف القارات هي: هونغ كونغ وفيجي ومدغشقر، وهولندا وساموا وإسبانيا، وتستمر البطولة على مدار ثلاثة أسابيع».

وتنطلق اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للصحة واللياقة البدنية، التجمع الرياضي التعليمي الأكبر في الشرق الأوسط، ويقام في فندق ماريوت بجزيرة النخلة ويختتم بعد غد، ويشهد حضور أكثر من 1400 مشارك من 39 دولة.

كما تتواصل منافسات المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتستمر حتى الأحد المقبل، وتشارك فيها ستة منتخبات عربية هي: السعودية والبحرين والكويت والمغرب وسورية، إضافة إلى منتخب الإمارات.

وتنطلق غداً تصفيات بطولة «بريمير بادل P1 دبي الدولية» التي تنظمها غالوب غلوبال في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وتعد جزءاً من سلسلة بطولات تضم 25 جولة، تتوزع على 18 دولة في خمس قارات، ويشارك فيها 256 لاعباً ولاعبة.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات بطولة السباحة المفتوحة للأكاديميات، وبطولة الحبتور لقفز الحواجز في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، ويقام سباق ألتميت للجري في أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات. ويقام سباق 555 للجري في حديقة دبي للعلوم، فيما يقام سباق سبينس للجري المجتمعي في مضمار ميدان، وبطولة دواثلون للجري والسباحة من إيجنايت في فندق انانتارا جزيرة النخلة، وسباق دبي هاربر للجري، وسباق طريق الساحل للجري في منطقة البراري. ويقام سباقا تحدي تريل سيكر للدراجات الجبلية، وجرافيل بايك للدراجات الجبلية في حديقة مشرف، وتنطلق منافسات بطولة الكادي ضمن الدورة الرياضية العمالية السادسة في منطقة القرهود.