البطائح والشارقة يطلبان التعويض في «السلة العربية»

يطلب فريقا البطائح والشارقة التعويض في ثاني جولات بطولة الأندية العربية الـ36 لكرة السلة، المقامة حالياً في مدينة الإسكندرية المصرية حتى 12 أكتوبر الجاري، حين يلتقي البطائح في الثالثة ظهر اليوم (بتوقيت الإمارات) مع فريق العربي القطري لحساب المجموعة الأولى، فيما يلعب الشارقة أمام سموحة المصري لحساب المجموعة ذاتها أيضاً في الخامسة والنصف.

كما تشهد الجولة، لحساب المجموعة الثانية، لقاء الوحدة الإماراتي مع الغرافة القطري في الثامنة مساء، قبل أن يسدل الستار على الجولة بلقاء صاحب الضيافة الاتحاد السكندري مع كاظمة الكويتي.

وتعرض فريقا البطائح والشارقة للهزيمة في الجولة الأولى التي أقيمت أول من أمس، بخسارة «الراقي» أمام كاظمة الكويتي بنتيجة (66-77)، فيما تعثر «الملك» أمام العربي القطري بواقع (91-96).