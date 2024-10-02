شباب الأهلي يخسر أمام ناساف بـ"سيناريو حزين"

أهدر شباب الأهلي فرصة الفوز على ناساف الأوزبكي، وخسر في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2، اليوم الأربعاء، على الملعب المركزي في مدينة قارشي الأوزبكية، ليتوقف رصيد "فرسان دبي" عند ثلاث نقاط، ويرفع الفريق الأوزبكي رصيده إلى أربع نقاط.

وفرط شباب الأهلي في تقدمه بالشوط الأول بهدف دون رد، بينما في الوقت الذي كاد أن يحرز فيه الهدف الثاني في الوقت القاتل، أهدر كاسكاردو فرصة لا تضيع وارتدت الكرة ليضيف ناساف الهدف الثاني ويحصل على النقاط الثلاث.

وسيطر "فرسان دبي" على مجريات اللعب، وفرض الفريق أسلوب لعبه من خلال تمرير الكرات السريعة في وسط الملعب، والنشاط الكبير من اللاعبين سعيد عزت ومؤنس دبور وماتيوس ليما ويوري سيزار وحارب عبدالله.

وفي الدقيقة 19 ترجم شباب الأهلي أفضليته بإحرازه الهدف الأول من هجمة منظمة قادها مؤنس دبور ولعب كرة جميلة إلى ماتيوس ليما الذي قام بمجهود فردي رائع وراوغ مدافعي ناساف ولعب الكرة من فوق الحارس في المرمى.

من جهته نشط فريق ناساف في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، حيث اعتمد صاحب الأرض على الكرات العرضية ولكن تألق وليد عباس وإياغو سانتوس أسهم في إيقاف هجمات الفريق الأوزبكي من دون أن تشكل خطورة على مرمى الحارس حسن حمزة، بينما كاد سعيد عزت أن يضيف الهدف الثاني عندما لعب غاستون سواريز ركلة ركنية وقابلها لاعب الوسط الإيراني برأسه، ولكن لعب الكرة بجوار القائم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

في المقابل شهد الشوط الثاني بداية قوية من فريق ناساف الذي كاد أن يحرز هدف التعادل من كرة قوية سددها الصربي زوران ماروسيتش ولكن الكرة مرت بجوار القائم (48)، بينما أبعد حسن حمزة كرة عرضية خطرة قبل أن تصل شاروف (53).

وأجرى شباب الأهلي ثلاثة تغييرات بنزول يحيى الغساني وبرينو كاسكاردو وريكيلمي بدلاً من يوري سيزار وسعيد عزت عيد خميس، بينما كاد غاستون سواريز أن يضيف الهدف من ركلة حرة مباشرة لعبها رائعة في اتجاه المرمى ولكن الحارس الأوزبكي عبدالواحد نعماتوف أبعد الكرة إلى ركلة ركنية (65).

من جهته أهدر بوبور عبد الخوليكوف أخطر فرصة لفريق ناساف عندما انفرد بالمرمى وسدد الكرة من أمام الحارس حسن حمزة ولكن الكرة مرت بجوار القائم (73)، وأجرى بعدها شباب الأهلي تبديلاً رابعاً بنزول غيلهيرمي بالا بدلاً من مؤنس دبور.

وفي الدقيقة 82 تألق حسن حمزة بالتصدي لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من رقم شاروف وأبعدها دفاع شباب الأهلي، قبل أن يحرز زوران ماروسيتش هدف التعادل للفريق الأوزبكي من ركلة ركنية ستانكوفيتش وقابلها اللاعب الصربي برأسه في المرمى (83)، بينما أهدر برينو كاسكاردو فرصة لا تضيع من داخل منطقة الجزاء بعدما لعب فيدريكو كارتابيا كرة عرضية وسدد اللاعب البرازيلي الكرة فوق العارضة، لترتد الهجمة إلى ناساف الذي أضاف الهدف الثاني عن طريق زوران ماروسيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بخسارة شباب الأهلي.