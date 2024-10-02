الشارقة تشهد انطلاق مونديال السيدات للكريكت

يشهد الاستاد التاريخي للكريكت بالشارقة مساء غدا (الخميس) افتتاح النسخة التاسعة من بطولة العالم للسيدات للكريكت T20، التي فازت الإمارات بحق تنظيمها في كل من دبي والشارقة، بقرار من المجلس الدولي للكريكت ICC بعد تعذر تنظيمها في بنغلادش.

وقال الرئيس التنفيذي لإستاد الشارقة الدولي للكريكت خلف بوخاطر، أن "والده عبدالرحمن بوخاطر المؤسس التاريخي والأب الروحي للعبة الكريكت في الإمارات والمنطقة طلب بضرورة توفير ورصد كافة الإمكانيات اللازمة، لجعل استضافة الحدث بالشارقة مميزة واستثنائية تليق باسم البطولة ومكانه وتاريخ استاد الشارقة".

يذكر أن البطولة تستمر على مدار 18 يوماً تقام خلالها 23 مباراة، حيث سيتم تقسيم مباريات البطولة بين دبي والشارقة مع تحديد مباراتي نصف النهائي في 17 أكتوبر في دبي، و18 أكتوبر في الشارقة، وستقام المباراة النهائية في دبي، كما تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى استراليا بطلة العالم ست مرات، إلى جانب الهند ونيوزيلندا وباكستان وسريلانكا، بينما تضم المجموعة الثانية بنغلاديش وإنجلترا وجنوب إفريقيا وجزر الهند الغربية واسكوتلندا.