الوحدة يعود إلى «السلة العربية» بعد غياب 26 عاماً

يعود فريق الوحدة لكرة السلة للمشاركة إلى البطولات العربية بعد غياب دام 26 عاماً، والتحق بفريقي الشارقة والبطائح المشاركين في النسخة الـ36 من البطولة التي تنطلق اليوم بمدينة الإسكندرية المصرية، وتمتد حتى 12 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس شركة الألعاب الرياضية بنادي الوحدة، ورئيس بعثة الفريق إلى بطولة الإسكندرية، عبيد مفتاح لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بالعودة للبطولات العربية بعد الظهور الأخير فيها بالنسخة الـ12 عام 1998 التي أقيمت في بيروت، واحتل خلالها الوحدة المركز الرابع».

وأضاف: «الفريق سيخرج بمكاسب عدة، لكونه يشارك بعناصر شابة من أبناء النادي؛ محمد عوني، وراشد مسري، وغيث السويدي، وسيف الوهابي، وهزاع البلوشي، وعبدالله خالد، وزايد المريخي، وخالد الشحي، وخليفة بلال، وسلطان الدرمكي، وزايد طارق، وحسين عمر».

واختتم: «يدعم الفريق المحترفان الأميركيان كديم جاك، ومايرون غوردن، إضافة إلى التعاقد أخيراً مع نجم المنتخب الجزائري تهامي غزول، والاستعانة بلاعبي الوصل راشد أيمن وخليفة إبراهيم».

وفي سياقٍ متصل، أكمل فريقا الشارقة والبطائح، التعاقد مع محترفين عربيين، بانضمام الليبيين سفيان جومانجي إلى صفوف «الملك»، وغيث الرحمن إلى صفوف «الراقي»، إذ يقضي نظام البطولة في نسختها الحالية بتواجد محترفٍ عربي في صفوف الفريق بجانب المحترفين الأجانب.

يُذكر أن فريق الشارقة هو الوحيد على مستوى الدولة الذي سبق له الفوز بلقب بطولة الأندية العربية، وكان ذلك في نسخة 2011 التي أقيمت في الإمارات، بقيادة مدربه الحالي وعميد مدربي السلة في الدولة عبدالحميد إبراهيم.

إعادة سحب القرعة.. الشارقة والبطائح في مجموعة واحدة

أعيد، أمس، سحب القرعة بعد انسحاب بيروت والأنطوني اللبنانيين، وسلا المغربي، وترجي درارية الجزائري، لتفرز نتائج القرعة الجديدة عن وقوع الشارقة والبطائح في المجموعة الأولى، بجوار صاحب الضيافة الاتحاد السكندري، وسموحة المصري، والعربي القطري وكاظمة الكويتي، فيما جاء الوحدة في المجموعة الثانية إلى جانب سبورتينع المصري، والغرافة القطري، والقادسية الكويتي، والسيب العماني، وشعب حضرموت اليمني.