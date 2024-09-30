الوصل ينشد «العلامة الكاملة» أمام نجوم الأهلي السعودي

يخوض الوصل مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع الأهلي السعودي في الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، عند الثامنة من مساء اليوم، على استاد الوصل في زعبيل، إذ يسعى «الإمبراطور» إلى تحقيق «العلامة الكاملة» في مشواره القاري.

ويدخل الوصل المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط عقب فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على باختاكور الأوزبكي بهدف دون ردّ في طشقند، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه الأهلي السعودي بعدما فاز على برسيبوليس بالنتيجة ذاتها في جدة.

ويأمل الوصل أن يستفيد من خوض اللقاء على ملعبه وأمام جمهوره، للتفوق على الفريق الضيف المدجج بعدد من النجوم العالميين، أبرزهم الإيفواري فرانك كيسيه والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والإنجليزي إيفان توني.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل اللقاء، إذ تلقّى الوصل خسارته الأولى في دوري أدنوك للمحترفين، بهزيمته أمام العين في الجولة الرابعة بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد هزاع بن زايد، بينما خسر الأهلي السعودي خارج ملعبه أمام القادسية بهدف دون رد في دوري روشن السعودي، بعدما كان قد ودّع كأس خادم الحرمين الشريفين في مفاجأة مدوية أمام الجندل الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الوصل إلى الحصول على دفعة معنوية في مشوار التأهل للدور الثاني، حيث سيخوض في الجولتين المقبلتين الثالثة والرابعة مواجهتين قطريتين، إذ سيلعب أمام الغرافة في الدوحة، ثم يستضيف السد في زعبيل.

ويأمل الوصلاوية أن يستفيد فريقهم من تذبذب نتائج الأهلي السعودي، واقتراب إدارة النادي من إقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله، إلى جانب تراجع مردود العديد من اللاعبين أبرزهم النجم الجزائري رياض محرز.

وشهدت تدريبات الوصل التي أعقبت مباراة الفريق أمام العين الخميس الماضي في الدوري، تركيز الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوفييتش على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون أمام «الزعيم» وأسهمت في دخول مرمى الفريق أربعة أهداف.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الوصل مع الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا، بينما تُعد المواجهة الثالثة بين الفريقين، بعدما لعبا في دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2019، حيث انتهت مباراة الذهاب في زعبيل بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وأحرز هدفي الوصل عبدالله جاسم وكايو كانيدو، وسجل هدفي الأهلي السعودي نيكولاي ستانسيو ودغانيني تافاريس، بينما فاز الأهلي في لقاء الإياب في جدة بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدّم علي صالح للوصل في الشوط الأول، قبل أن يحرز صاحب الأرض هدفين في الشوط الثاني عن طريق باولو دياز وسلمان المؤشر، ليتأهل لربع النهائي.