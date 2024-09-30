المصري طارق السيد يقود «الصقور» في دوري الأولى

تعاقدت شركة نادي الإمارات لكرة القدم مع المدرب المصري طارق السيد، تمهيداً لقيادته في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد إقالة مدربه السابق الصربي داركو.

ويعد طارق السيد أحد أبرز المدربين العرب، إذ قاد دبا الحصن الموسم الماضي للتأهل إلى دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى نجاحات عدة حققها مع أندية دبا الفجيرة والبطائح والعربي والحمرية والجزيرة الحمراء.

وأعرب المدرب المصري عن سعادته للانضمام إلى «الصقور»، وقال للمركز الإعلامي بالنادي إن الفريق يعتبر أحد أقوى الفرق المميزة في دوري الدرجة الأولى، ويتطلع لتحقيق إنجازات جديدة تسعد أسرة نادي الإمارات، مقدماً الشكر لمجلس الإدارة للثقة التي وضعها فيه والتعاقد معه.