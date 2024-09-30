كلباء يبتعد بمسافة المواجهات المباشرة عن خورفكان.. كلمة السر «بيسا»

واصل فريق كلباء تميزه في المواجهات التي تجمعه مع خورفكان منذ انضمامهما للعب في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تغلبه على مضيفه «النسور» بهدفين نظيفين، أول من أمس، محققاً انتصاره الأول في الموسم الحالي، إضافة إلى فوزه الرابع في المواجهات التاريخية المباشرة بينهما، مقابل فوزين لخورفكان، وثلاثة تعادلات.

واستفاد كلباء من دقة الهجمات التي قادها لاعبوه، وسيطرته على خط الوسط في الكثير من مجريات المباراة بقيادة لاعبه الإيطالي بيسا الذي كان كلمة السر في الانتصار.

في المقابل، تميز خورفكان بكثرة الاستحواذ على الكرة، وخاض معظم وقت المباراة مهاجماً، إلا أنه لم يتمكن من تسجيل الأهداف، بينما استغل كلباء هجمات أتيحت له وسجل هدفين.

«الإمارات اليوم» ترصد المشاهد الفنية اللافتة في المباراة، على النحو التالي:

إحصاءات «النسور»

تفوق فريق خورفكان على ضيفه كلباء بالإحصاءات، إذ كان الأفضل استحواذاً بنسبة 59%، والأكثر هجوماً بواقع 14 هجمة، والأكثر حصولاً على الضربات الركنية، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن من تسجيل الأهداف، مقابل هجمات أقل لـ«النمور» سجل منها هدفي الفوز.

صناعة الأهداف

تميز لاعب كلباء الإيطالي بيسا بصناعته لهدفي المباراة اللذين هزا شباك خورفكان، وهي المهارة التي اعتاد عليها في الكثير من مباريات «النمور»، خصوصاً أمام خورفكان.

الهداف الأول

واصل لاعب كلباء مهدي قايدي تسجيل الأهداف لصالح «النمور»، وتميز بكونه الهداف الأبرز للفريق عندما سجل هدفاً جميلاً، وبمجهود فردي جعله الهداف الأول للفريق.

فرص ضائعة

لم ينجح لاعبو خورفكان في تسجيل الأهداف خلال المباراة، على الرغم من صناعتهم هجمات قوية، إلا أن فرصهم ضاعت، لارتطامها بالعارضة، وتصدي حارس مرمى كلباء لها.