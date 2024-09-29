«دوري الصالات» ينطلق 5 أكتوبر.. وعودة شباب الأهلي

أعلن اتحاد كرة القدم عن موعد انطلاق دوري كرة قدم الصالات في الخامس من أكتوبر المقبل بإقامة الجولة الأولى لدوري الرجال، الذي يشهد مباراتي شباب الأهلي مع الموج، وكلباء مع البطائح.

وسيشارك في الدوري 11 فريقاً، منها البطائح، وكلباء، وخورفكان، ومليحة، ودبا الحصن، والحمرية، والتي شاركت في الموسم الماضي، إضافة إلى فرق شباب الأهلي، والإقامة وشؤون الأجانب، والموج، واليرموك، وفليتوود يونايتد. وسيقام الدوري على مرحلتين ذهاباً وإياباً، تليها مرحلة الـ«بلاي أوف».

وستخوض الفرق المنضمة حديثاً مبارياتها في قاعة اتحاد الكرة في الخوانيج، بينما تلعب الفرق التي سبق لها المشاركة في المواسم الماضية مبارياتها على ملاعبها المعتادة.

وتعتبر عودة شباب الأهلي للمشاركة في بطولة الدوري مهمة، لما يتمتع به من تاريخ مميز في كرة الصالات، وله رصيد مميز من البطولات، خصوصاً الموسم 2018-2019، الذي فاز خلاله شباب الأهلي بثلاث بطولات، هي الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس الإمارات.

يذكر أن فريق البطائح سبق له الفوز في جميع بطولات الموسم الماضي، وهي الدوري وكأس السوبر وكأس الإمارات.