زوارق الإمارات تتطلع لنتائج إيجابية في مونديال «إكس كات» اليوم

يسدل الستار اليوم على منافسات جائزة باسيليكاتا الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024 التي تقام في الجنوب الإيطالي، وتستضيفها مياه البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة 10 زوارق يتقدمها سفراء الإمارات في فرق «فيكتوري 7» و«فاز مارين 3» و«الفجيرة 96».

ويخوض زورق «فيكتوري 7» بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي السباق الرئيس الثاني، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تدفع به في سباق المنافسة على لقب بطولة العالم 2024 كأحد المرشحين، إلى جانب الزورقين السويدي «سويكات 2» متصدر الترتيب العام برصيد 166، وزورق «الفجيرة 96» صاحب المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 120 نقطة.