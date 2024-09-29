«برودسايدنغ» يهدي غودولفين «اللقب الأسترالي»

أهدى المهر «برودسايدنغ» فريق «غودولفين» العالمي، والمدرب جميس كمنغز، لقب سباق «جميس سكواير غولدن روز» المخصص لخيول الفئة الأولى (جروب 1) لمسافة 1400 متر عشبي، وجرى أمس على مضمار «روزهيل غاردنز» الأسترالي العريق.

وأكد المهر «برودسايدنغ» جدارته كأحد أقوى خيول ثلاث سنوات في أستراليا، بعد أن أضاف لقبه الخامس على التوالي، والثالث له على صعيد سباقات (جروب1) الأعلى تصنيفاً عالمياً. وعرف الفارس جميس ماكدونالد قيادة «برودسايدنغ» لتعويض انطلاقته البطيئة، وتقليص الفارق تدريجياً عن كوكبة خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في 300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة.