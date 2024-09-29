لاعب برشلونة السابق على أعتاب شباب الأهلي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن شباب الأهلي اقترب من التعاقد مع اللاعب إيغور غوميز خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت إذاعة «غويبا» البرازيلية إن إنترناسيونال بورتو أليغري البرازيلي وافق على عرض «فرسان دبي» للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، بعدما توصلا إلى اتفاق، أول من أمس، ليقرر الجهاز الفني استبعاد غوميز من مباراة إنترناسيونال وفيتوريا اليوم في الجولة الـ28 من الدوري البرازيلي.

وأشارت إلى أن إدارة إنترناسيونال ستحصل على خمسة ملايين دولار، موضحة أن النادي البرازيلي حصته تبلغ 4.5 ملايين، بينما سيحصل برشلونة الإسباني على 500 ألف دولار، وهي نسبته من إعادة بيع لاعبه السابق.

يذكر أن إيغور غوميز نشأ في فريق كويمبرا البرازيلي، ولعب معاراً إلى فريق ريدوندو البرازيلي تحت 20 سنة، بعمر 18 عاماً، قبل أن ينتقل إلى فريق برشلونة تحت 19 سنة، حيث لعب مع «البلوغرانا» في الفترة من 2019 إلى 2022، وأخيراً عاد إلى البرازيل بانتقاله إلى إنترناسيونال مجاناً، مقابل احتفاظ برشلونة بنسبة من إعادة بيع اللاعب.