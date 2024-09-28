"النصر" للجزيرة.. ومبخوت لا يسجل في فريقه السابق!

خسر النصر أمام مضيفه الجزيرة 1-3، اليوم السبت، في ختام مواجهات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، فيما فشل المهاجم علي مبخوت في التسجيل بمرمى فريقه السابق.

ولم يتمكن النصر على مدار الشوط الأول تحديداً في وقف التفوق الذي كان عليه أصحاب الأرض الذين افتتحوا التسجيل في وقت مبكر من عمر المباراة من ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفار "4".

وتوقع الكثيرون ردة فعل قوية من رفاق علي مبخوت، إلا أن الجزيرة استمر على تفوقه ونجح في إضافة هدف التعزيز من هجمة بدأت عند محمد النني مرورا بنبيل فقير، وانتهت عند البرازيلي برونو دي اوليفيرا ليحولها في الشباك "37".

واستمرت حالة الترهل الفني التي كان عليها "العميد" ليستقبل هدفاً ثالثاً من خطأ حارس النصر في ابعاد الكرة، لتصل إلى عمر تراوري، فوضع برونو دي اوليفيرا في مواجهة المرمى "45+6".

وتمكن عادل تاعرابت من تقليص الفارق لمصلحة الضيوف بتسجيل هدفاً من ضربة رأس متسفيداً من ركنية، ليحولها في المرمى رغم محاولات الحارس علي خصيف ابعاد الكرة، "45+9".