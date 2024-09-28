"شادو أوف لايت" بشعار غودولفين ينتزع لقب "ميدل بارك ستيكس" البريطاني

نجح جواد فريق "غودولفين" العالمي، "شادو أوف لايت"، بإشراف مدربه شارلي آبلبي، في حصد أولى انتصاراته على صعيد سباقات الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، عقب انتزاعه وبجدارة لقب سباق "ميدل بارك ستيكس" المخصص لمسافة 1200 متر عشبي، وجرى اليوم السبت، على مضمار "نيوماركت" البريطاني العريق.

وانطلق "شادو أوف لايت" بقيادة فارسه وليام بيوك، بشكل معتدل، وركض في مؤخرة المجموعة المكونة من ستة خيول، قبل أن يستجيب بداية من منتصف السباق لرغبة بيوك وفي زيادة وتيرته، ومن ثم إطلاق العنان لقدراته من جهة السياج الداخلي عند علامة 400 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و12 ثانية و29 جزء من الثانية، بفارق كبير بلغ أربع أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد البريطاني "ويسل جاكيت" بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أيدن أوبراين.

