بقدم قائدي ورأس شهريار.. كلباء ينتزع فوزه الأول في الدوري

حقق كلباء انتصاره الأول في دوري أدنوك للمحترفين بفوزه على خورفكان، اليوم السبت، بهدفين نظيفين ضمن مواجهات الجولة الرابعة من البطولة.

ورفع "النمور" رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثامن، مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام العين، فيما تراجع خورفكان إلى المركز الـ 12 بعدما ظل رصيده عند ثلاث نقاط".

افتتح الإيراني مهدي قائدي التسجيل لاتحاد كلباء من كرة استقبلها من زميله دانييل بيسا، على مشارف الصندوق، وسددها أرضية مباغتة لتستقر على يمين حارس البطائح "43"، وفي الشوط الثاني، نجح مواطنه شهريار موغانلو، في تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس نموذجية مستفيداً من كرة عرضية أرسلها دانييل بيسا، ارتقي إليها قبل المدافعين وغمزها في المرمى، لينزف بعدها الدم بعد اصابته في أنفه ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله "74".





