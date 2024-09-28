تأهل حتا والحمرية ودبا والظفرة لـ «التمهيدي الثالث» في الكأس

تأهلت فرق حتا والحمرية ودبا والظفرة لخوض منافسات الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تحقيقها الفوز في المباريات التي أقيمت أمس.

وفاز حتا على ضيفه الجزيرة الحمراء بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي باتريك روبسون في الدقيقتين (6 و85) والنيجيري جودنيوس اجبوكوي (45)، كما فاز الحمرية على ضيفه الفجيرة بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم موسى هارونا في الدقيقتين (73 و90+7).

وفي مباراة ثالثة فاز دبا على مضيفه مصفوت بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي لويس فيليب (21) ومحمد إبراهيم (88).

وفي المباراة الرابعة فاز الظفرة على ضيفه «يونايتد» بهدف نظيف سجله الفرنسي موهاميد لامين (37).

وبموجب هذه النتائج سيلعب حتا مع الظفرة في الدور المقبل من التصفيات، والفائز منهما سيواجه العين في دور الـ16 من المسابقة، بينما سيلعب الحمرية مع دبا، والفائز من هذا اللقاء سيواجه فريق بني ياس في دور الـ16 أيضاً.