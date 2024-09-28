شباب الأهلي يصافح «الصدارة» بحرارة

حقق فريق شباب الأهلي انتصاره الرابع على التوالي في بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وفاز أمس على مستضيفه العروبة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب دبا بالجولة الرابعة، ليواصل «فرسان دبي» مزاحمة الشارقة على صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة لكل منهما (العلامة الكاملة)، في حين تكبد فريق العروبة الوافد الجديد للمسابقة خسارته الرابعة على التوالي وبقي في المركز الأخير من دون رصيد، ليدخل بذلك في «دوامة الشك».

ويدين شباب الأهلي بالفضل للاعبه فيديريكو كارتابيا، الذي صنع الهدفين الثاني والثالث وسجل الرابع، وضمن لفريقه الحصول على النقاط الثلاث.

ولم يجد الضيوف أي صعوبة تُذكر في اكتساح مستضيفهم، إذ سيطر «فرسان دبي» على مجريات اللقاء طولاً وعرضاً وافتتحوا التسجيل في الدقيقة 36 بواسطة جويلهرم دا سيلفا من تسديدة صاروخية، وهو الهدف الذي كان فاتحاً لشهية زملائه، إذ جاء الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، وتحديداً في الدقيقة 40 عبر لاعبه يوري سيزار بتسديدة قوية.

وانعكس تفوق شباب الأهلي في الشوط الأول على أدائه في الثاني، إذ وسّع الفريق تقدمه بالهدف الثالث عبر لاعبه برونو كاسكاردو في الدقيقة 57 من كرة رأسية، بينما اختتم المتألق فيديريكو كارتابيا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 65، في حين جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد بواسطة غابريل كاك في الدقيقة 74.

وفي المواجهة الأخرى، التي أقيمت في التوقيت نفسه، تذوق عجمان طعم الانتصار الأول في مسابقة الدوري، بعد فوزه العريض على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 5-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب راشد بن سعيد، ليضع «البرتقالي» أول ثلاث نقاط في رصيده، بينما استمر الضيوف في النتائج السلبية، إذ تلقى الفريق الخسارة الرابعة في الدوري، ليبقى في المركز قبل الأخير من دون نقاط.

وقد تناوب على تسجيل خماسية عجمان وليد أزارو في الدقيقة 22، وبلال يوسف في الدقيقة (3+45) وليذييري سيلفا في الدقيقة (8+45) وجونيور فليمنجز في الدقيقتين 52 و61، بينما جاء هدف الضيوف بواسطة هيثم الجويني في الدقيقة 39. وفي اللقاء الثالث والأخير، الذي أقيم أمس ضمن الجولة الرابعة، سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مواجهة الوحدة وضيفه بني ياس على استاد آل نهيان، ليحصل كل فريق على نقطة، ويتساويان في رصيد النقاط (7 لكل منهما).

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1-1، إذ تقدّم الضيوف بهدف سجله يوسف نيكيته في الدقيقة 35، لكن أصحاب الأرض نجحوا في إدراك التعادل بواسطة عمر خريبين (5+45)، ومع بداية الحصة الثانية وتحديداً في الدقيقة 47، سجل الوحدة هدف التقدم بواسطة عبدالله حمد، لكن «السماوي» استجمع قواه وأدرك التعادل بواسطة البديل خوان باوزا (64)، الذي أشعل به فتيل اللقاء، لكن رغم ذلك لم تشهد الدقائق المتبقية أي تغيير على مستوى النتيجة.