شواطئ دبي تتأهب لسباق «الشراعية المحلية 43 قدماً»

ترتفع على شواطئ دبي، اليوم، الأشرعة البيضاء معلنة انطلاق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الجديد. ووفق بيان صادر من النادي «تجمع التظاهرة نخبة النواخذة والملاك والبحارة على متن ما يصل إلى 70 قارباً، أكدت مشاركتها قبل إغلاق باب التسجيل، أمس، حيث سترسم لوحة الماضي في أجمل الواجهات البحرية في المنطقة والخليج العربي».

وقال النادي «ستبحر القوارب المشاركة بعد رفع العلم الأخضر من عمق مياه الخليج العربي، وبمحاذاة جزر إمارة دبي الخلابة والساحرة من خط البداية بالقرب من جزيرة (أم الحطب) باتجاه شواطئ جميرا وصولاً إلى خط النهاية بين جزر العالم ونخلة جميرا والمعلم الحضاري البارز فندق برج العرب».

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد سيف المري، «جميع التجهيزات اكتملت لبدء موسم السباقات الكبرى التي ستنطلق عبر الفئة الأقدم والأعرق سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً»، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والسداد. وأكد ضرورة تقيد النواخذة والبحارة بالبرنامج الزمني، والالتزام بكل التعليمات قبل وأثناء وبعد سير السباق.

ويبرز في قائمة القوارب المشاركة في السباق العديد من الأسماء، من بينها القارب المشخص 9، الساعي 10، أطلس 12، شمردل 15، جرنين 18، طوفان 21، سباح 24، الصياد 28، براق 33، رنان 34، عاتي 35، النصر 36، شاهين 39، المكحولي 40، مفارج 43، فارس 46، التبر 55، رجام 56، مهاجر 60، جميرا 68، والزعيم 69.

يذكر أن البطولة شهدت الموسم الماضي تنظيم جولتين، حيث فاز بلقب الجولة الأولى القارب داحس 63، فيما عاد لقب الجولة الثانية إلى القارب زلزال 217، بينما تمكن طاقم القارب سهم 170 من التتويج بناموس بطولة دبي 2023-2024، بعدما حصد 5 نقاط أهّلته لصدارة الترتيب العام.

وتعد سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً الفئة الأقدم والأعرق بين كل الفئات، حيث تزامن تنظيمها في شواطئ دبي مع تأسيس النادي عام 1988، ومنذ ذلك التاريخ حتى نهاية الموسم الماضي 2023-2024 نظم النادي نحو 102 سباق.

ومن المنتظر أن يحمل سباق اليوم الرقم الثالث بعد الـ100 في عدد السباقات الخاصة بهذه الفئة التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.