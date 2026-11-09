«زلزال 3» و«الذهب 66» و«الزعابي 8» أبطال «دبي لقوارب التجديف المحلية»

تُوِّجت القوارب «زلزال 3» و«الذهب 66» و«الزعابي 8» بالمراكز الأولى، في الأشواط الثلاثة من الجولة الأولى لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2026-2027، وسط منافسة قوية ومثيرة بين القوارب المشاركة في الشوطين المحليين والشوط المفتوح.

وحقق القارب «زلزال 3»، المملوك لصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة غيث الشميلي، المركز الأول في الشوط المحلي الأول، متقدماً على القارب «وادي حام 88»، المملوك لسموّ الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، وبقيادة النوخذة يوسف الشحي، الذي حلَّ ثانياً، فيما جاء في المركز الثالث القارب «ابن ماجد 28»، المملوك لصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة زايد عيد.

وفي الشوط المحلي الثاني، انتزع القارب «الذهب 66»، لمالكه ونوخذته أحمد الغملاسي، المركز الأول، تلاه القارب «زلزال 51»، المملوك لصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة فهد المرعي، في المركز الثاني، بينما حلَّ القارب «جلفار 55»، المملوك لصاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة بدر الشحي، ثالثاً.

أما الشوط المفتوح، فقد شهد فوز القارب «الزعابي 8»، المملوك لسيف حامد الزعابي، وبقيادة النوخذة طلال الزعابي، بالمركز الأول، فيما جاء القارب «KHK54»، المملوك للشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط ثانياً، وحلَّ القارب «الذهب»، المملوك لشركة البوم مارين، وبقيادة النوخذة أحمد الغملاسي، ثالثاً.