محترفو «القارة السمراء» يهيمنون على قوائم أندية كرة اليد

أعلن اتحاد كرة اليد، أول من أمس، التحديث الأخير لقائمة لاعبي فرق الرجال الأجانب (مواليد - مقيمون - محترفون)، المسجلين في قوائمه للموسم الرياضي 2024-2025، الذي يستهلّ لهذه المرحلة الشهر المقبل، في قائمة سيطر عليها لاعبو القارة السمراء (إفريقيا)، وضمت 10 محترفين، من مصر (5 لاعبين)، وتونس (3 لاعبين)، ولاعب واحد من الكونغو وآخر من الكاميرون.

وعزز بطل «دوري أقوياء اليد» للمواسم الثمانية الماضية، فريق نادي الشارقة، صفوفه بالتعاقد مع هداف الموسم الماضي المصري عمر سيد فولي، قادماً من نادي مليحة، لينضم فولي إلى صفوف «الملك» مع التونسي مصباح صانعي الذي يواصل للموسم الرابع على التوالي ارتباطه بالفريق.

بدوره تعاقد شباب الأهلي، وصيف الدوري، مع المصري مصطفى أسامة بشير، ليجاور المحترف التونسي ريان بن محمود الذي تألق مع «الفرسان» في الموسم الماضي.

وواصل مليحة اتكاله على المدرسة المصرية في تعويض رحيل نجمه عمر سيد فولي، بتدعيم صفوفه بالثنائي المحترف المصري، مصطفى عبدالمنعم خليل، ومحمد علي عمر، وليتجه الوصل إلى المدرسة ذاتها في تعاقده مع المصري محمد هشام البسيوني، فيما وضع النصر ثقته بالمدرسة التونسية بالتعاقد مع هاني بن الكامل قروي.

واعتمد دبا الحصن على الاستقرار الفني لمحترفيه، بالإبقاء على خدمات الكاميروني هوبيرت مندو ناناوا للموسم الثالث على التوالي، والتجديد للاعبه الكونغولي بوريل غريس إيزساسي.