«إهدار الفرص».. صداع مستمر في رأس كوزمين رغم «الصدارة»

لا يزال مدرب فريق الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، غير راضٍ عن أداء فريقه، خصوصاً في ما يتعلق بالجانب الهجومي، إذ يعاني الفريق - الذي يتصدر جدول الترتيب في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم - ظاهرة إهدار الفرص.

وكان لاعبو «الملك» سددوا 33 كرة باتجاه مرمى المنافسين خلال المباريات الأربع التي خاضها الفريق في بطولة الدوري، سجلوا منها 11 هدفاً.

وسدد اللاعبون 12 مرة في مباراة دبا الحصن في الجولة الأولى جاءت منها أربعة أهداف، وفي لقاء كلباء في الجولة الثانية سدد الفريق أربع مرات نتج عنها هدف وحيد. وفي مباراة الجزيرة في الجولة الثالثة سدد الفريق سبع مرات، أحرز من خلالها أربعة أهداف، في حين شهدت مباراة أول من أمس أمام البطائح 10 تسديدات نتج عنها هدفان.

وقال كوزمين، في مؤتمر صحافي عقب الانتصار المهم بهدفين نظيفين، على جاره البطائح، إن فريقه استحق الفوز في المباراة، لافتاً إلى أن كل همه في الوقت الحالي هو أن يضع لاعبوه حداً لعدد الفرص التي أهدروها في المباريات.

وأشار المدرب الروماني إلى أن الشارقة حصل على كثير من الفرص في الشوط الأول، مضيفاً: «كالعادة أضعنا فرصاً كثيرة، لكن في الشوط الثاني استطعنا التسجيل، وبعدها تغير مجرى المباراة، واستحق فريقي إثر ذلك الانتصار في اللقاء».

على الجانب الآخر، أبدى مدرب فريق البطائح، الكرواتي جوران توميتش، استياءه من الخسارة، ملقياً باللوم على الأخطاء التي وقع فيها الفريق، وقال: «الشارقة استحق الفوز علينا، نحن لم نكن في مستوانا ولم نقدّم الأداء المتوقع منا، خصوصاً في الشوط الأول. لم نستحوذ على الكرة وارتكبنا العديد من الأخطاء».

وأضاف المدرب الذي يقود «الراقي» للموسم الثاني على التوالي: «قمنا ببعض التغييرات في الشوط الثاني. وفي اللحظة التي كنا نبحث فيها عن الاستقرار في الأداء استقبلنا الهدف الأول في الدقيقة 65، وجاء الهدف الثاني بعده بدقيقتين، يجب علينا أن نحلل الأخطاء التي وقعنا فيها ونستعد لمبارياتنا المقبلة».