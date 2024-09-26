أزمة كوامي وكاكو انتهت في غرفة خلع الملابس

كشف قائد العين بندر الاحبابي، أن الازمة التي حدثت بين كوامي وكاكو قد انتهت سريعا داخل غرفة خلع الملابس.

وقال في تصريحات متلفزة، أن مثل هذه الأمور تحدث في المباريات وتنبع من حرص كل لاعب على تحقيق الفوز، ولا توجد أي مشاكل لان الجميع داخل فريق العين يعمل على قلب رجل واحد.

وأضاف: "مباراة الوصل كانت تُمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الزعيم، خصوصا مع نجاح فهود زعبيل في العودة للتعادل، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يتماسكوا ويعودون قبل أن ينتهي الشوط الأول".

وأشار: "كل مباراة نخوضها تكون صعبة وتُمثل تحديا كبيرا للفريق، لدينا موسم صعب ونلعب كل اللقاءات من أجل الفوز، نشكر الجماهير التي حضرت وآزرت الفريق بقوة ونهديها الفوز".

وحقق العين انتصارا كبيرا ومستحقا على الوصل، 4/2 في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد، "الخميس" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.