«إكسبو دبي» تحتضن «سباق جري السيدات» 3 نوفمبر المقبل

تحتضن مدينة إكسبو دبي «سباق جري السيدات»، الذي تنظمه مجموعة «بلان بي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في الثالث من نوفمبر المقبل، ويهدف إلى مضافرة الجهود من أجل تعزيز صحة المرأة ورفاهيتها، وترسيخ قيم الوحدة ودعم الاستدامة في المنطقة وخارجها.

ويستقطب السباق سنوياً مشاركة أكثر من 5000 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، يتنافسن ضمن ثلاث مسافات هي 10 كيلومترات، وخمسة كيلومترات، وثلاثة كيلومترات، وتتاح المشاركة لجميع السيدات والفتيات من جميع الأعمار، حيث يشمل كل سباق فئتين هي فئة الصغار والفئة المفتوحة ففي سباق ثلاثة كيلومترات للصغار، يسمح بمشاركة الأطفال حتى عمر 18 سنة، والفئة المفتوحة من عمر 16 فما فوق، وفي سباق خمسة كيلومترات للصغار أيضاً حتى عمر 18 سنة فقط، والمفتوحة من 19 فما فوق، أما في سباق 10 كيلومترات للصغار من عمر 16 إلى عمر 18 والفئة المفتوحة من 19 فما فوق.

ويبقى باب التسجيل مفتوحاً حتى 26 أكتوبر المقبل، ويحظى سباق جري السيدات بدعم العديد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن القميص الرسمي للسباق المرتقب، وكشفت عن إطلاق نشيد ملهم خاص بالحدث للمرة الأولى منذ انطلاق السباق سينشده الفنان الإماراتي أحمد الحوسني.

وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي، أمس، أن «الحدث سيحقق نجاحاً كبيراً، وسيكتسب قيمة أكبر بإقامته في حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي التي اكتسبت مكانة عالمية مرموقة».

وقالت المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة بالهول: «بصفتنا مدينة مستقبلية تركز على كل أفراد المجتمع، وملتزمة بصحة وعافية مجتمعنا، يسعدنا استضافة نسخة 2024 من سباق السيدات. بناءً على سجلنا الحافل كمكان رائع للأحداث الرياضية ومنصة تمكين للنساء والفتيات، نتطلع إلى الترحيب بالعدائين من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات».

من جهته، قال مؤسس مجموعة «بلان بي» ورئيس سباق جري السيدات الدكتور هارميك سينغ: «سعداء للغاية بالتعاون مع مدينة إكسبو دبي، والاستفادة من مساحتها لتثقيف المجتمع حول الأهمية القصوى للياقة البدنية.. أدعو جميع النساء للانضمام إلينا في هذه النسخة، التي نعدهن بأن تكون أكبر من أي وقت مضى.. انضممن إلينا لتصبحن جزءاً من هذه الحركة المخصصة لرعاية نمط حياة أكثر صحة ولياقة للجميع».

• 5000 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية يستقطبهن السباق سنوياً.