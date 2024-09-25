كلباء يتعاقد مع السلوفيني بلازيتش والألباني ريان

أعلنت شركة نادي كلباء لكرة القدم التعاقد مع اللاعب السلوفيني ميها بلازيتش، قادماً من نادي ليخ بوزنان البولندي بعقد رسمي يمتد لموسم واحد، لتمثيل الفريق الأول في منافسات الموسم الجاري لدوري أدنوك للمحترفين. ويلعب بلازيتش في خط الدفاع، ويُعدُّ أحد أفراد المنتخب الوطني السلوفيني.

وفي سياق متصل، تعاقد كلباء مع لاعب منتخب ألبانيا تحت 21 سنة ريان علي ڤودا، قادماً من نادي فلازنيا شكودر.