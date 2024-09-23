كايو: لم أتعمد استفزاز جمهور النصر.. لكنها كرة القدم (فيديو)

أكد لاعب الوصل كايو كانيدو أنه لم يتعمد استفزاز جمهور النصر باحتفاليته بعد إحرازه الهدف الأول لـ«الإمبراطور» في لقاء الفريقين، أول من أمس، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين على استاد زعبيل، والتي انتهت بفوز «الفهود» 3-1.

وكان لاعب المنتخب الوطني قد توجّه صوب مدرجات جمهور النصر، وكرر احتفاليته التي قام بها مع زميله فابيو ليما في موسم 2015-2016، وهي «رقصة البطريق»، قبل أن يحتفل بالطريقة نفسها، أول من أمس، في مباراة الفريقين.

ونشر نادي الوصل أثناء اللقاء على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، مشيراً إلى الاحتفالية، قائلاً: «بالنسبة إلى لقطات الاحتفالية المشهورة أنتم شاهدتموها في التلفاز لا داعي لنشرها»، وهي التغريدة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الوصلاوي.

أكد أن الاحترام المتبادل بين اللاعبين والمشجعين لا يمنع من الحماس الكبير

كايو: لم أتعمد استفزاز جمهور النصر.. لكنها كرة القدم

للتفاصيل: https://t.co/MOpOuM9rmQ#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ptZWbNHPzm — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 23, 2024

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم» إنه يكنّ احتراماً كبيراً لجمهور نادي النصر، ولجماهير جميع الأندية، موضحاً: «لم أتعمد التجاوز أو استفزاز جمهور النصر في استاد زعبيل، ولكن في الوقت نفسه هذه هي كرة القدم، ومباريات (الديربي) لها طابع خاص، وإحراز هدف في هذه المباراة الجماهيرية فرحته مختلفة».

وأضاف: «المنافسة قوية بين الوصل والنصر، ويظهر ذلك في الحضور الجماهيري الكبير، حتى في حال غيابهما عن المنافسة على الألقاب، وبالنسبة لأي لاعب تكون مباراة (الديربي) لها أهمية خاصة».

وتابع: «الاحترام المتبادل بين اللاعبين والجمهور لا يمنع أن يكون الحماس كبيراً، والرغبة في تحقيق الفوز مطلوبة من الفريقين، لذلك عندما أحرزت هدف التعادل كانت سعادتي كبيرة، خصوصاً أن المباراة كانت صعبة، بعدما تأخرنا بهدف في الشوط الأول، وعاندنا الحظ في أكثر من فرصة، بينما أسهم هدف التعادل في عودة الفريق إلى أجواء اللقاء، وإضافة هدفين لاحقاً منحا الوصل النقاط الثلاث، ولكن كما ذكرت لم تكن لدي أي نية لاستفزاز جمهور النصر، وفرحتي بالهدف طبيعية في إطار المنافسة القوية بين الفريقين والمناكفات العادية بين الجمهور».

وأكمل كايو (34 عاماً): «الفوز على النصر مهم جداً في هذا التوقيت، حيث إن المنافسة قوية منذ بداية المسابقة، والمباراة كانت على ملعب زعبيل، وأمام منافس قوي يقدم مستويات جيدة جداً منذ بداية الموسم، إلى جانب أن العديد من الأندية بدأت الدوري بكل قوة، ما يؤكد صعوبة المنافسة، وأهمية عدم الخسارة في أول ثلاث جولات». وتحدث عن المواجهة المقبلة للوصل مع العين في الجولة الرابعة من الدوري، وقال: «بصراحة، القرعة كانت قاسية بالنسبة إلى الوصل، خصوصاً أننا لعبنا للتوّ مباراة قوية أمام النصر، قبل أن نصطدم مع العين، حيث نعلم تماماً أهمية وقوة المباراة، وبالنسبة لي أعرف النادي جيداً بعدما لعبت في صفوفه، لكن سنقدم كل ما لدينا ونسعى إلى الظهور بشكل جيد حتى نواصل انتصاراتنا».

نجم الوصل:

• لعبنا أمام منافس قوي يقدّم مستويات جيدة جداً منذ بداية الموسم.

• قرعة الدوري قاسية على الوصل.. لعبنا للتوّ مباراة كبيرة.

• الفوز على النصر مهم جداً في هذا التوقيت.

• سنقدم كل ما لدينا أمام العين في الجولة الرابعة.

كايو كرر احتفاليته مع زميله فابيو ليما في موسم 2015 - 2016.

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